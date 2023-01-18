سامر سعيد خلفاً لعبد الغني شهد لقيادة كرة نفط الوسط

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط الرياضي، يوم الأربعاء، عن تعاقدها مع مدرب جديد خلفاً للمدرب عبد الغني شهد.

وقال نائب رئيس النادي هيثم عباس بعيوي، لوكالة شفق نيوز، ان الإدارة سمّت سامر سعيد مدرباً لفريقها الكروي خلفاً للكابتن عبد الغني شهد.

واضاف ان سعيد تسلم مهمته بشكل رسمي بعد الاتفاق على بنود العقد المبرم بين الطرفين، مشيرا الى ان سعيد سيبدأ مهمته بشكل رسمي بتدريب الفريق يوم غد استعدادا لمنافسات الدوري العراقي الممتاز.

وبين بعيوي أنه "تم الفسخ مع المدرب عبد الغني شهد بالتراضي بينه وبين إدارة النادي".

ويحتل نادي نفط الوسط بعد انتهاء الجولة الثانية عشر المركز 12 برصيد 14 نقطة.