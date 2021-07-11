سامراء يفوز على عفك ويضمن بطاقة الملحق المؤهل لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي سامراء الرياضي، يوم الأحد، فوزاً مهماً على نادي عفك، ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى، ليضمن الانتقال إلى الملحق لدوري الكرة الممتاز.

وانتهت المباراة بنتيجة 1-0، حيث سجل هدف الفوز الوحيد لسامراء اللاعب محمد عدنان من ركلة جزاء في الدقية 38 من زمن الشوط الاول.

وبهذا الفوز حسم سامراء حصوله على بطاقة الملحق ليلعب في وقت لاحق مع الفريق الذي جاء بالتسلسل 18 في الدوري العراقي الممتاز.

وكان سامراء حل ثانيا في المجموعة الاولى لمنافسات دوري الدرجة الاولى المؤهلة للممتاز عن المجموعة الثانية، وعفك حل ثانيا من المجموعة الاولى.

يذكر ان فريق نوروز ضمن تأهله للدوري الممتاز من المجموعة الاولى، وتأهل الصناعة اولا عن المجموعة الثانية.