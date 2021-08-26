سامراء يعسكر في اربيل استعداداً للدوري.. والاموال تهدد استعدادات الشرقاط

شفق نيوز/ أعلن نادي سامراء الرياضي، يوم الخميس، اقامة معسكر لفريقه الكروي في اربيل استعداداً للدوري العراقي الممتاز، فيما أكد فريق الشرقاط الناشط بالدرجة الاولى وجود مشاكل مادية تعيق وتهدد استعدادته ومسيرته في دوري الدرجة الاولى.

وقال مدرب فريق سامراء الكروي احمد كاظم لوكالة شفق نيوز، إن فريقه سيغادر الى اربيل لاقامة معسكر تدريبي وخوض 3 مباريات استعدادية للدوري الممتاز .

واكد كاظم أن فريقه بدأ باستقطاب المحترفين ولاعبين من فرق الدوري الممتاز لخوض منافسات الدوري وتحقيق نتائج تليق بسمعة النادي العريق ومكانته في خارطة الدوري العراقي.

وتأهل نادي سامراء، الى الدوري الممتاز بعد خوض ملحق التأهل وتغلبه على الصناعات الكهربائية بركلات الترجيح.

وفي سياق متصل، شكت إدارة نادي الشرقاط في صلاح الدين والناشط في دوري الدرجة الاولى، من انعدام الدعم المادي ومشاكل مالية جسيمة حرمته من التأهل للدوري الممتاز في منافسات الموسم المنصرم.

وقال رئيس النادي ضمير عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، إن ادارة النادي بدأت باتفاقات وتعاقدات مع لاعبين جدد لخوض منافسات الدوري للدرجة الاولى، مناشداً المسؤولين والمعنيين في صلاح الدين بدعم مسيرة النادي وتمويل التعاقدات، والذي كان قريباً من التأهل للدوري الممتاز وحل رابعاً في مجموعته الاولى، إلا أن الظروف المادية حالت دون ذلك.

واضاف، عبد الرزاق، "خضنا منافسات الموسم الماضي بـ30 مليون دينار، فيما لم تقل خزائن الفرق المنافسة عن 500 مليون دينار".

وعن اوضاع المحافظة الامنية، أكد عبد الرزاق، أن "اوضاع الشرقاط مستقرة ومستتبة وجميع الفرق من محافظات الجنوب خاضت مبارياتها على ملعب الشرقاط وسط اجواء رياضية واجتماعية مثالية".