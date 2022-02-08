سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سامراء يطالب المسؤولين بانقاذ النادي ويعلن غياب نور صبري عن اللقاء الأول

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-08T08:33:41+0000
سامراء يطالب المسؤولين بانقاذ النادي ويعلن غياب نور صبري عن اللقاء الأول

شفق نيوز/ تعهد رئيس نادي سامراء صدام عزيز يوم الثلاثاء، بالعمل على الظهور بمستوى جيد في المرحلة الثانية من منافسات الدوري الممتاز والتخلص من قاع ترتيب الفرق والهروب من شبح الهبوط لدوري المظاليم.

وقال عزيز لوكالة شفق نيوز؛ إن "في المرحلة الاولى عانينا كثيرا، اما في المرحلة الثانية سيكون فريقنا مختلف بعد الاستقطابات وجاهزية الفريق بشكل أفضل".

وبين أن "النادي بحاجة لدعم مادي"، داعياً "المسؤولين والميسورين في سامراء لدعم ناديهم ليتسنى له الاستمرار وتحسين نتائجه وترتيبه في المرحلة الثانية".

واكد ان "النادي استقطب نجمين من نجوم المنتخب الوطني خلال الانتقالات الشتوية مثل نور صبري وسيف سلمان"، مشيرا إلى ان "نور لن يشارك بلقاء افتتاح الجولة الثانية لعدم الجاهزية".

يفتتح فريق نادي سامراء مشواره يوم غد الاربعاء بلقاء فريق نادي نفط الوسط بانطلاق المرحلة الثانية من الدوري الممتاز، ويحتل سامراء المركز الأخير بعد انتهاء المرحلة الأولى برصيد 4 نقاط فقط.

related

اتحاد الكرة يسمح لنادي سامراء بخوض مبارياته على ملعبه

Date: 2021-11-22 09:23:18
اتحاد الكرة يسمح لنادي سامراء بخوض مبارياته على ملعبه

نور صبري يجري أول وحدة تدريبية بعد عدوله عن الاعتزال

Date: 2022-02-07 12:16:36
نور صبري يجري أول وحدة تدريبية بعد عدوله عن الاعتزال

"تسلموا نصف مستحقاتهم".. لاعبو الميناء العراقي ينهون اضرابهم ويواجهون سامراء

Date: 2021-11-15 08:39:48
"تسلموا نصف مستحقاتهم".. لاعبو الميناء العراقي ينهون اضرابهم ويواجهون سامراء

الدوري العراقي.. النجف يفوز على سامراء بهدفين نظيفين

Date: 2021-12-12 15:11:18
الدوري العراقي.. النجف يفوز على سامراء بهدفين نظيفين

سامراء قبيل استقباله "الشرطة": لا نمتلك فنادق فالطريق قصير

Date: 2021-11-25 06:16:50
سامراء قبيل استقباله "الشرطة": لا نمتلك فنادق فالطريق قصير

سامي بحت يقود سامراء في الدوري الممتاز

Date: 2021-10-29 08:47:37
سامي بحت يقود سامراء في الدوري الممتاز

اسرع انسحاب لمدرب كرة .. "بحت" يترك سامراء

Date: 2021-11-02 05:04:07
اسرع انسحاب لمدرب كرة .. "بحت" يترك سامراء

سامر سعيد مدرباً لسامراء ونيجيري في صفوف الفريق

Date: 2021-12-29 18:53:45
سامر سعيد مدرباً لسامراء ونيجيري في صفوف الفريق