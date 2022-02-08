سامراء يطالب المسؤولين بانقاذ النادي ويعلن غياب نور صبري عن اللقاء الأول

شفق نيوز/ تعهد رئيس نادي سامراء صدام عزيز يوم الثلاثاء، بالعمل على الظهور بمستوى جيد في المرحلة الثانية من منافسات الدوري الممتاز والتخلص من قاع ترتيب الفرق والهروب من شبح الهبوط لدوري المظاليم.

وقال عزيز لوكالة شفق نيوز؛ إن "في المرحلة الاولى عانينا كثيرا، اما في المرحلة الثانية سيكون فريقنا مختلف بعد الاستقطابات وجاهزية الفريق بشكل أفضل".

وبين أن "النادي بحاجة لدعم مادي"، داعياً "المسؤولين والميسورين في سامراء لدعم ناديهم ليتسنى له الاستمرار وتحسين نتائجه وترتيبه في المرحلة الثانية".

واكد ان "النادي استقطب نجمين من نجوم المنتخب الوطني خلال الانتقالات الشتوية مثل نور صبري وسيف سلمان"، مشيرا إلى ان "نور لن يشارك بلقاء افتتاح الجولة الثانية لعدم الجاهزية".

يفتتح فريق نادي سامراء مشواره يوم غد الاربعاء بلقاء فريق نادي نفط الوسط بانطلاق المرحلة الثانية من الدوري الممتاز، ويحتل سامراء المركز الأخير بعد انتهاء المرحلة الأولى برصيد 4 نقاط فقط.