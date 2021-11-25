سامراء قبيل استقباله "الشرطة": لا نمتلك فنادق فالطريق قصير

شفق نيوز/ رأى رئيس نادي سامراء الرياضي صدام عزيز، يوم الخميس، أن لا صعوبات لحضور فريق نادي الشرطة وباقي الاندية الى سامراء لخوض مباريات الدوري العراقي لكرة القدم.

وقال عزيز لوكالة شفق نيوز، "لا داعي لقلق ادارة الشرطة جراء حضور الفريق الى سامراء مباشرة"، مبيناً أن "المسافة بين بغداد وسامراء لاتتجاوز 50 كم وتستغرق اقل من نصف ساعة ولانعتقد بأن هذه المسافة ترهق اللاعبين".

وأضاف أن "ادارة الشرطة بإمكانها برمجة وصول الفريق بوقت يتلائم مع موعد المباراة بعد ظهر هذا اليوم".

وأشار إلى أن "مدينة سامراء لاتمتلك الفنادق، ونعلم أن هذا جانب مهم بالنسبة لفرق الاندية التي تزور سامراء لخوض مباريات الدوري، إلا أن هناك حلولاً بهذا الشأن لاسيما فرق المحافظات البعيدة".

واقترح عزيز على "فرق الاندية التي تأتي من محافظات بعيدة ان تحجز في فنادق تكريت القريب جداً عن سامراء وتحضر في وقت مناسب قبل المباراة للراحة".

وأبدى عزيز ترحيبه بجمهور الشرطة، مبيناً أن "مدرجات ملعب سامراء تستوعب ألفي متفرج، وحسب التقسيم فأن لجمهور الشرطة ألف مقعد واذا كان جمهور الشرطة خمسة الاف لتنازل جمهور سامراء عن مقاعده كافة لجمهور الشرطة".

وعبر صدام عزيز عن سعادته "لاحتضان ملعب سامراء لاول مرة مباراة من الدوري للموسم الحالي بعد أن تم ترخيص ملعب سامراء من قبل الاتحاد بعد عشر جولات".

ويلتقي بعد ظهر اليوم فريقا سامراء وضيفه الشرطة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري العراقي الممتاز.

ويحتل الشرطة المركز الاول بعد الجولة العاشرة برصيد 26 نقطة، بينما يحتل فريق سامراء المركز الاخير برصيد ثلاث نقاط .