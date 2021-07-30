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سامراء الى الدوري الممتاز والصناعات يهبط لـ"المظاليم"

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-30T17:18:30+0000
سامراء الى الدوري الممتاز والصناعات يهبط لـ"المظاليم"

شفق نيوز/ ضيف ملعب الشعب الدولي، يوم الجمعة، مباراة الصراع من أجل التأهل لمصاف فرق الدوري الممتاز بين الصناعات الكهربائية وسامراء.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ، لتذهب المباراة الى ركلات الحظ الترجيحية، ليحسم فريق سامراء النتيجة لصالحه 4-2 ويتأهل للدوري الممتاز.

وسجل سامراء أولا في الدقيقة 53 من عمر اللقاء عن طريق جهاد محمد، وتمكن لاعب الصناعات مصطفى محمود من تعديل النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 58.

فيما أضاع لاعب فريق نادي سامراء محمد عدنان ركلة جزاء في الدقيقة 38.

وكان فريقا السماوة صاحب المركز الـ 20 والحدود صاحب المركز الـ 19 بترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز قد هبطا الى مصاف فرق الدرجة الاولى، بينما انضم فريقا الصناعة ونوروز لفرق الدوري الممتاز.

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