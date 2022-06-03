سامبو وجوجيتسو العراق يحرز 6 ميداليات برونزية في بطولة آسيا وأوقيانيا

شفق نيوز/ أحرز منتخب العراق للسامبو والجوجيتسو اليوم الجمعة، 6 ميداليات برونزية، 4 ميداليات منها لفئة المتقدمين وميداليتان برونزية لفئة الشباب.

وكان المنتخب العراقي قد أحرز ميدالية برونزية يوم أمس الخميس لفئة الناشئين ضمن بطولة آسيا وأوقيانيا بالسامبو التي تقام في لبنان.

وقال رئيس الاتحاد العراقي مخلص حسن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المنتخب العراقي للسامبو شارك في بطولة آسيا وأوقيانيا في فعاليتي الـ سبورت سامبو والـ سامبو كومبات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للجودو والسامبو وفروعه 1-4 حزيران الجاري في ملعب مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية".

وأضاف، أن "البطولة مخصصة لجميع الفئات العمرية، المتقدمين والناشئين والشباب وتقام لأول مرة في لبنان بمشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 21 دولة هي منتخبات : لبنان، الأردن، إيران، العراق، كازاخستان، بنغلادش، كوريا الجنوبية، قرغيزستان، ماليزيا، منغوليا، فلسطين، باكستان، الفيليبين، سنغافورة، سوريا، تركمانستان ، طاجاكستان، اوزباكستان، اليمن، استراليا ونيوزيلندا".

وتابع حسن؛ أن "المنتخب العراقي أحرز عدة ميداليات عن طريق اللاعب حسين احمد جبر وزن 88 فئة الناشئين ومحمد رمضان، وسام برونزي وزن 58 كغم في فئة الشباب وفي وزن 98 كغم وسام برونزي عن طريق اللاعب سجاد فلاح في فئة الشباب".

ولفت إلى أن "نتائج فعالية السامبو كومبات للرجال فكانت: وزن 71كغم صفاء حسين، وزن 79 كغم محمد جبر، وزن 88 كغم مجتبى احمد، وزن +98 كغم علي عبد الوهاب"، منوها إلى أن " يوم غد السبت سيكون آخر أيام البطولة وسيشارك فيها مجموعة من ابطالنا اللاعبين فئة المتقدمين".