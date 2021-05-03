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سامال سعيد يهدد بتقديم "شكوى دولية" ضد نادي الطلبة

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-03T11:05:07+0000
سامال سعيد يهدد بتقديم "شكوى دولية" ضد نادي الطلبة

شفق نيوز/ رد لاعب المنتخب العراقي السابق وكابتن نادي الطلبة سامال سعيد على تصريحات نائب رئيس الهيأة الادارية لنادي الطلبة باسم عباس بشأن قرار ابعاده بسبب تآمره على النادي، مهددا بالتقدم بالشكوى ضد إدارة النادي.

وقال سعيد لوكالة شفق نيوز؛ "لم نستلم انا ولاعبو الفريق مستحقاتنا المالية منذ مدة طويلة من النادي رغم الوعود المتكررة، وقد كلفني اللاعبون وطلبوا مني التدخل كوني كابتن الفريق واكبرهم سناً، وبعد مطالبتي بحقوق اللاعبين تم ابعادي عن الفريق بقرار إداري بداعي تحريضي للاعبين بمقاطعة التدريبات".

وبين سعيد؛ أن "السبب الحقيقي لابعادي هو بسبب عقدي الباهض الذي تعجز عن دفعه إدارة النادي وقدره 200 مليون دينار".

واوضح ان "الهيأة المؤقتة جعلت المطالبة بالحقوق حجة لابعادي والدليل ان الادارة أبقت مصطفى كريم رغم انه وقف معي الى جانب اللاعبين بهذه المحنة ايضا وذلك لانه ياخذ راتب شهري ولا يؤثر ذلك عليهم".

واكد انه لن يتنازل عن مستحقاته وسيأخذها بالكامل حسب العقد المبرم.

وكشف أنه قدم "شكوى اولية للاتحاد العراقي، وخلال اسبوع ان لم يصدر أي قرار ينصفني، فإنني اتفقت مع محامي هولندي وآخر مصري لترفع الشكوى للاتحاد الدولي".

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