ساماكا.. أول محترف ينضم لصفوف البحري

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الإدارية للنادي البحري، الجمعة، وصول لاعب الارتكاز الأفريقي هارونا ساماكا من جمهورية مالي لينضم إلى صفوف فريق النادي بكرة القدم لتمثيله في الدور التأهيلي للممتاز خلال الموسم الحالي.

وقال المشرف على الفريق حامد شذر لوكالة شفق نيوز، إن "المحترف هو أحد خيارات الجهاز الفني وسيدخل أولى وحداته التدريبية مع الفريق يوم غد السبت".

وأشار إلى "وصول ٣ محترفين آخرين خلال اليومين المقبلين"، مبينا أن "اللاعب سبق وأن مثل منتخب بلاده ولعب لعدة أندية محلية منها ناشيونال تايم مالي موسم ٢٠١٥- ٢٠١٦ كما احترف في أندية خارجية منها سبورت دي بي تام واولمبيك دي باماكو في جمهورية الغابون ودامك السعودي وساكان كلوب العماني".