سالي عباس تتوج بلقب بطولة العراق للنساء بالشطرنج

شفق نيوز/ تمكنت اللاعبة "سالي عباس عبد الزهرة" من التتويج بلقب بطولة العراق للنساء بالشطرنج، يوم الثلاثاء، بينما جاءت اللاعبة يمامة عاصف عبد الله بمركز الوصيف.

وقال رئيس اتحاد اللعبة ظافر عبد الامير، لوكالة شفق نيوز، ان "البطولة شهدت تنافسا قوياً بين اللاعبات المشاركات وعددهن 10 لاعبات نظراً لتقارب المستوى"، مبينا أن "لاعبة المنتخب العراقي سالي عباس عبد الزهرة من محافظة البصرة تمكنت من حسم اللقب لصالحها برصيد 7 نقاط من خلال خوضها 9 جولات بدون خسارة".

وأشار إلى أن "اللاعبة يمامة عاصف عبد الله من بغداد احتلت المركز الثاني وجمعت 6.5 نقاط، بعد أن تفوقت على زميلتها دلباك اسماعيل صاحبة المركز الثالث والتي حصدت الرصيد نفسه 6،5 نقطة وكان الفارق بنتيجة المقابلات".

وتابع عبد الامير ان "ثلاث لاعبات خرجن بنفس الرصيد من النقاط حيث جمعت كل لاعبة 5 نقاط، لذا قررت لجنة الحكام إقامة دوري من مرحلتين بالشطرنج السريع، لتحسم اللاعبة وداد صباح نوري المركز الرابع لصالحها، فيما حصلت اللاعبة سارة مسعود على المركز الخامس، ليلتحقن بتشكيلة لاعبات المنتخب الوطني النسوي لعام 2022- 2023، وتصبح التشكيلة النهائية للمنتخب: سالي عباس عبد الزهرة، ويمامة عاصف عبد الله، ودلباك اسماعيل، ووداد صباح نوري، وسارة مسعود عبد الله، حيث تنتظرهن مشاركات مهمة في البطولات العربية والقارية والعالمية"