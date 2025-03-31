ساكا جاهز.. أرسنال يستعد لملاقاة فولهام وريال مدريد

شفق نيوز/ أعلن مدرب نادي أرسنال الإنكليزي، ميكيل أرتيتا، يوم الاثنين، مدرب أرسنال الإنجليزي، أن نجم الفريق بوكايو ساكا، سيكون جاهزاً لمباراة الغد أمام نادي فولهام.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي إن ساكا أصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات، وقد يتواجد في التشكيلة الأساسية لـ"الغانرز" خلال مواجهة فولهام غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنكليزي.

ويغيب ساكا عن الملاعب منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024، بعد خضوعه لجراحة في أوتار الركبة.

وفي ظل غيابه، ابتعد أرسنال، صاحب المركز الثاني، بفارق 12 نقطة عن ليفربول، متصدر الدوري الإنكليزي.

ولكن عودة ساكا تأتي في توقيت حاسم، حيث يستعد فريقه لمواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ تقام مباراة الذهاب على ملعب أرسنال الأسبوع المقبل.

ويعتبر ساكا أحد العناصر الأساسية في صفوف أرسنال، حيث شارك مع "الغانرز" في 24 مباراة في جميع البطولات خلال الموسم الحالي، وسجل 9 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.