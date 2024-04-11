ساعة غوارديولا "الثمينة" تلفت الأنظار.. "واحدة من 50 قطعة في العالم"

شفق نيوز/ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، وهو يرتدي ساعة ثمينة، خلال لقاء فريقه مع ريال مدريد الإسباني، بدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

وظهر المدرب الإسباني المخضرم خلال اللقاء المثير الذي انتهى بنتيجة 3-3، وهو يرتدي ساعة سوداء خاصة جدا من شركة "ريتشارد ميل".

ووفقا لموقع "ميرور"، فإن هذه الساعة الخاصة من شركة الساعات السويسرية الفخمة، تبلغ قيمتها 1.4 مليون دولار.

وذكرت أن هناك 50 قطعة في العالم فقط من هذه الساعة الخاصة، يملك إحداها أسطورة التنس الإسباني رافايل نادال، بالإضافة إلى غوارديولا.

يذكر أن المدرب الإسباني ظهر سابقا وهو يرتدي ساعات أخرى من "ريتشارد ميل" خلال مباريات كرة القدم مع فريقه مانشستر سيتي.