ساعات لنهاية "الميركاتو الشتوي".. ترقب لصفقات أخيرة

شفق نيوز/ تنتهي فترة الانتقالات الشتوية في أوروبا في وقت لاحق من اليوم الإثنين، حيث تسعى فرق كرة القدم لإبرام صفقات متأخرة قبل أن تنتهي.

وكان فريق أستون فيلا الإنكليزي مشغولاً خلال فترة الانتقالات، وربما لم ينه صفقاته.

وبعد بيع جون دوران للنصر السعودي والتعاقد مع ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، يمكن أن يعود أستون فيلا لسوق الانتقالات للتعاقد مع مهاجم آخر، وارتبط اسمه بالتعاقد مع ماركو أسينسيو، لاعب باريس سان جرمان.

وهناك بعض الشكوك فيما يتعلق بمستقبل أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا. وذكرت تقارير أن المهاجم الإنكليزي الدولي أصبح هدفاً لأرسنال، الذي يسعى لتعزيز هجومه لكي يعزز من فرصه في المنافسة على لقب الدوري.

وارتبط اسم أرسنال، ومانشستر يونايتد بالتعاقد مع ماتيس تيل، مهاجم بايرن ميونيخ.

مانشستر سيتي يسعى لإنقاذ موسمه

في محاولة لإنقاذ الموسم الحالي الذي أصبح أزمة بنهاية عام 2024، والتعثر الذي واجهه مرة أخرى بالخسارة 1-5 أمام أرسنال، اتخذ مانشستر سيتي الخطوة المعتادة في يناير بإنفاق نحو 150 مليون دولار على 3 صفقات جديدة لتعزيز تشكيلته.

وتعاقد مانشستر سيتي مع المصري عمر مرموش مقابل 73 مليون دولار والمدافعين عبد القادر خوسانوف من لانس وفيتور رييس مقابل 77 مليون دولار.

ويبدو أن تحقيق لقب الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الخامسة على التوالي، أمراً بعيد المنال عن مانشستر سيتي، كما أصبح الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا أكثر صعوبة بعد أن وقع في مواجهة مع حامل اللقب ريال مدريد في الملحق المؤهل لدور الـ16.

باريس سان جرمان

فقد باريس سان جرمان، الكثير من نجوميته في السنوات الأخيرة، بعد رحيل ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي، وذلك بعدما تحولت إستراتيجية النادي، للتركيز أكثر على اللاعبين الشباب والمواهب الفرنسية، بدلاً من الأسماء الكبرى.

ولكن التعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا من نابولي مقابل نحو 72 مليون دولار، وفقاً لما ذكرته التقارير، يمثل التعاقد مع صفقة كبيرة أخرى.

ربما لا يكون المهاجم الجورجي بنفس مستوى ميسي ونيمار، ولكن كان منذ فترة طويلة من بين أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا بفضل صفاته المثيرة والقدرة على الفوز بالمباريات.

وقام سان جرمان بالاستغناء عن لاعبين انضما في صفقتين كبيرتين، حيث رحل المهاجم راندل كولو مواني، الذي انضم لسان جرمان الموسم الماضي مقابل 101 مليون دولار، ليوفنتوس على سبيل الإعارة، والمدافع ميلان سكرينيار، الذي انتقل لفناربخشة.

تعثر الانتقالات السعودية

وانتهى تواجد نيمار في السعودية بعدما فسخ تعاقده مع الهلال السعودي الأسبوع الماضي، وعاد النجم البرازيلي لنادي سانتوس.

بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة، كان نيمار، النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جرمان، أحد أبرز التعاقدات عندما أطلقت السعودية حملة للتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم. لكن الإصابة جعلت نيمار يشارك في 7 مباريات فقط مع الهلال بعد انتقاله في 2023 مقابل مبلغ ذكرت التقارير وقتها أنه يصل إلى 98 مليون دولار، وأدى رحيله إلى نهاية مخيبة لتجربته في السعودية.

وفي السابق، ترك جوردان هيندرسون فريق الاتفاق بعد 6 أشهر فقط للانضمام لأياكس الهولندي، كما قضى المهاجم البرتغالي جوتا، عاماً في الاتحاد قبل أن ينتقل إلى فريق رين الفرنسي. وانتقل جوتا في فترة الانتقالات الحالية لفريق سيلتك الأسكتلندي.

وأبرز التعاقدات التي حدثت في الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية كان دوران، حيث انضم المهاجم الكولومبي لرونالدو في نادي النصر قادما من أستون فيلا مقابل 64 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار).

وربما ستأتي أسماء أكبر في المستقبل، حيث ارتبط اسم محمد صلاح نجم ليفربول بالانتقال للسعودية عندما ينتهي تعاقده مع الفريق الإنكليزي بنهاية الموسم الجاري.