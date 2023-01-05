ساعات على انطلاق العرس الرياضي.. الجماهير العراقية والخليجية تملأ شوارع البصرة (صور)

شفق نيوز / ساعات قليلة تفصل العراقيين عن انطلاق البطولة الأهم، بطولة كأس الخليج العربي بنسختها 25 المقررة في محافظة البصرة، بعد انقطاع دام 40 عاماً.

وشهد كورنيش شط العرب، آيقونة الجمال في البصرة، توافد الجماهير الخليجية، ومعظمهم من الجنسية الكويتية والسعودية.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، الجماهير الحاشدة عند الكورنيش، وسط أجواء تعمها البهجة والسرور، وآمال كبيرة لتحقيق كل منتخب نتائج جيدة.

وأعلنت اللجنة التنظيمية لبطولة خليجي 25، في وقت سابق من اليوم، اتمام الاستعدادات الفنية واللوجستية كافة، لانطلاق البطولة.

وأجرت اللجنة، تعديلات على موعد افتتاح البطولة التي ستنطلق يوم غد الجمعة في البصرة.

وذكر بيان للاتحاد، أن اللجنة أجرت تعديلا على موعد افتتاح البطولة، ليكون الساعة 5:45 مساء، على أن تكون مباراة الافتتاح بين العراق وعُمان الساعة السابعة، ولقاء السعودية واليمن في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة، من مساء يوم غد الجمعة.

هذا وأشاد عدد من الإعلاميين الخليجيين بالاستعدادات الكبيرة التي استعرضتها محافظة البصرة لاحتضان خليجي 25.