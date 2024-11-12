أساطير برشلونة وريال مدريد يتواجهون في كلاسيكو خاص الشهر المقبل

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة الإسباني، بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، عن إقامة مباراة كلاسيكو بين أساطيره ضد غريمه التقليدي ريال مدريد خلال شهر ديسمبر/ كانون الاول المقبل.

ونشر الموقع الرسمي لنادي برشلونة وحسابه علي منصة إكس بيان يؤكد فيه إقامة مباراة بين أساطير برشلونة واساطير ريال مدريد حيث يقيم الغريمين مباريات خاصة على فترات متباعدة، لجمع الأموال للأعمال الخيرية.

وجاء في بيان نادي برشلونة على منصة "إكس"، أن مباراة الكلاسيكو هذه سيشارك فيها أربعة لاعبين من أساطيره السابقين لأول مرة منذ اعتزالهم.

وسيلعب أساطير فريق برشلونة ضد أساطير ريال مدريد، يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في لقاء خيري سيجمع بين الفريقين.

وأوضح برشلونة في بيانه أن، هذه المباراة ستشهد مشاركة كل من، أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز وخافيير ماسكيرانو ورافا ماركيز لأول منذ اعتزالهم اللعب.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز 2024-2025 برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

وتفوق برشلونة علي غريمه التقليدي ريال مدريد برباعية نظيفة خلال كلاسيكو الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024-2025.