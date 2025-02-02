"أساطير العراق".. حكيم شاكر يدعو 39 لاعباً استعداداً لبطولة الخليج

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، أن مدرب منتخب أساطير العراق، حكيم شاكر، استدعى (39) لاعباً للدخولِ في التدريباتِ التي ستنطلق يوم غدٍ الاثنين في العاصمةِ بغداد تحضيراً للمُشاركةِ في بطولةِ الخليج للأساطير التي تستضيفها دولةُ الكويت الشهر الحالي.

وبحسب القائمة التي وردت لوكالة شفق نيوز فقد ضمت كلاً من: نور صبري ومحمد كاصد وعلي مطشر وحيدر عبد الأمير وحيدر محمود ومهدي كريم وعلي حسين رحيمه وحيدر عبيد وياسر رعد وسعد عطية وباسم عباس وسعد عبد الحميد ووسام زكي وهوار ملا محمد وقصي منير ونشأت أكرم وصالح سدير وكرار محمد وخلدون إبراهيم وحبيب جعفر وليث حسين وسامر سعيد وأوس إبراهيم وجستن ميرام ورزاق فرحان ويونس محمود ومصطفى كريم وحيدر صباح وأحمد مناجد وحمادي أحمد وخالد مشير وجاسم محمد حاجي وسامال سعيد ومحمد علي كريم ومؤيد خالد وسلام شاكر وهيثم كاظم وأحمد إياد وسعد قيس.

وسيتم اختيارُ (20) لاعباً للقائمةِ النهائيّة لبُطولةِ الأساطير.