ساحل العاج والنرويج في مواجهة حاسمة اليوم في مونديال 2026

شفق نيوز- بغداد

تتواصل، اليوم الثلاثاء، منافسات كأس العالم 2026 بإقامة مواجهة واحدة تجمع منتخبي ساحل العاج والنرويج، ضمن دور الـ32، في لقاء يقام عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد على ملعب "دالاس أرلينغتون" في الولايات المتحدة، حيث يتطلع المنتخبان إلى حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16.

ويخوض منتخب ساحل العاج أول مباراة إقصائية في تاريخه بكأس العالم، بعدما أنهى دور المجموعات وصيفاً للمجموعة الخامسة خلف ألمانيا بفارق المواجهة المباشرة.

وقدم المنتخب الإيفواري أداءً دفاعياً مميزاً في دور المجموعات، محققاً انتصارين متتاليين على الإكوادور وكوراساو من دون أن تهتز شباكه، ليبلغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.

ويتطلع "الأفيال" إلى مواصلة كتابة التاريخ، إذ سيعادل الفوز على النرويج إجمالي عدد انتصاراتهم في مشاركاتهم الثلاث السابقة بالمونديال، كما يدخل الفريق اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه ستة انتصارات وتعادل واحد في آخر سبع مباريات دولية.

في المقابل، يعول المنتخب النرويجي على جاهزية عناصره الأساسية، بعدما أراح المدرب ستوله سولباكن عدداً من لاعبيه خلال مواجهة فرنسا الأخيرة في دور المجموعات، التي خسرها بنتيجة (4-1)، عقب ضمان التأهل.

ويأمل المنتخب النرويجي في استعادة نغمة الانتصارات بقيادة هدافه إرلينغ هالاند، بعد أن استهل مشواره في البطولة بفوزين على السنغال والعراق، قبل خسارته أمام فرنسا، سعياً لبلوغ ثمن النهائي في مواجهة تبدو متكافئة بين المنتخبين رغم اختلاف أسلوب لعبهما.