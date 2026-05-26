زين الدين زيدان يتلقى عرضاً لقيادة نادي بشكتاش التركي

أفادت صحيفة رياضية تركية بارزة، يوم الثلاثاء، بأن نادي بشكتاش التركي وضع الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان خياراً أول لتولي منصب المدير الفني للفريق.

وكشفت صحيفة "فاناتيك" اليومية، أن إدارة النادي فتحت بالفعل قنوات اتصال مع مقربين من المدرب الفرنسي، في محاولة جادة لإقناعه بالعودة إلى التدريب عبر بوابة الدوري التركي.

لكن طموحات بشكتاش قد تصطدم بواقع مختلف، إذ واصل زيدان، منذ رحيله عن ريال مدريد قبل سنوات، رفض جميع العروض التي تلقاها من أندية كبرى، متمسكاً بهدف واحد لا يحيد عنه.

ويركز المدرب الفرنسي، البالغ من العمر 53 عاماً، بشكل كبير على تولي قيادة المنتخب الفرنسي، وهو الهدف الذي يبدو قريباً من التحقق خلال الفترة المقبلة.

ويبرز زيدان مرشحاً بارزاً لخلافة ديدييه ديشامب، الذي أعلن في وقت سابق نيته الرحيل عن منصبه عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2026.

ومع اقتراب انطلاق المونديال خلال الأسابيع المقبلة، تبدو الأجواء مهيأة للإعلان المرتقب عن تولي "زيزو" القيادة الفنية لمنتخب "الديوك".

ويتولى ديشامب تدريب منتخب فرنسا منذ عام 2012، إذ أمضى 14 عاماً على رأس الجهاز الفني.

وحقق ديشامب العديد من النجاحات مع المنتخب الفرنسي، أبرزها التتويج بلقب كأس العالم 2018، ودوري الأمم الأوروبية 2021.