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زيد وأكرم يقودان مباريات التصفيات الأولمبية المؤهلة لنهائيات آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-01T12:30:29+0000
زيد وأكرم يقودان مباريات التصفيات الأولمبية المؤهلة لنهائيات آسيا

شفق نيوز / أسندَ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمةً تحكيميةً لحكم الوسط الدولي ( زيد ثامر ) والحكم المساعد الدولي ( أكرم علي) لقيادة مباريات تصفيات آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً المؤهلة الى نهائيات آسيا في أوزبكستان.

وسيقود زيد وأكرم على وجه الخصوص مباريات المجموعة السادسة التي تضم سنغافورة البلد المضيف وكوريا الجنوبية وتيمور الشرقية والفلبين، وتقام منافساتها من ( 25 إلى 31 تشرين الأول / أكتوبر 2021 ).

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أسند مهمةً تحكيميةً للحكم الدولي المساعد (أحمد صباح) لقيادة مباريات بطولة جنوب آسيا للمنتخبات الوطنية، المقرر انطلاقها اليوم  بمشاركة ثمانية منتخبات، هي: الهند وأفغانستان والنيبال وبوتان وسيرلانكا وبنغلادش وباكستان والمالديف.

وتستمر البطولة، التي تستضيفها المالديف، من اليوم الأول من تشرين الأول ولغاية السادس عشر منه.

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