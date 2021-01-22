زيدان مدرب ريال مدريد يقع في شرك كورونا

شفق نيوز/ أعلن نادي ريال مدريد إصابة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بفيروس كورونا المستجد.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي يوم الجمعة، إن مدربه زيدان خضع لاختبارات فيروس كورونا، وجاءت نتيجة مسحته إيجابية.

وكان زيدان قد خالط أحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، قبل أيام، لكن نتيجته كانت سلبية.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس، غدا السبت، في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

وسيكون ديفيد بيتوني مساعد زيدان هو المدرب لريال مدريد أمام ألافيس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، ويملك 37 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد، الذي لعب مباراة أقل من ريال مدريد.

ولم يحقق ريال مدريد الفوز في آخر 3 مباريات في مختلف المسابقات، حيث تعادل مع أوساسونا 0/0 في الدوري الإسباني، ثم خسر 1/2 من أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وأخيرا خسر 1/2 أمام ديبورتيفو ألكويانو في دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا، ليودع البطولة مبكرا.

كما أعلن ريال مدريد إصابة فيدي فالفيردي، وقال في بيان: ”بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا فالفيردي تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في العضلة المقربة الطويلة من ساقه اليمنى“.

ولم يكشف ريال مدريد مدة غياب فالفيردي.