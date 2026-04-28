زيدان إقبال ينضم لتدريبات أوتريخت الهولندي استعداداً لمونديال 2026

شفق نيوز- أمستردام

التحق لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم، زيدان إقبال، يوم الثلاثاء، تدريبات نادي أوتريخت الهولندي، في خطوة مهمة نحو تعزيز جاهزيته البدنية والفنية قبل كأس العالم 2026.

ويركّز زيدان، في الوقت الحالي، على رفع كتلته العضلية وتحسين قدراته البدنية، مستغلاً فترة التوقف الحالية في الدوري، قبل السفر إلى إسبانيا للمشاركة في معسكرات تدريبية إضافية.

ومن المتوقع أن يظهر زيدان بنسخة مختلفة وأكثر قوة خلال المباريات المقبلة، إذ يسعى إلى تقديم أفضل مستوى ممكن في الاستحقاق العالمي، وتعزيز حضوره كلاعب أساسي في صفوف المنتخب العراقي، وفقاً للمحللين الرياضيين.

ويُعد هذا التحرك جزءاً من خطة زيدان لتطوير أدائه ورفع جاهزيته البدنية والفنية، مع تركيز كبير على الجانب البدني، الذي سيكون حاسماً في مواجهة المنتخبات القوية في كأس العالم.