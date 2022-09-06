سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

زيدان إقبال يغيب عن البطولة الرباعية مع المنتخب العراقي 

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-06T20:16:17+0000
زيدان إقبال يغيب عن البطولة الرباعية مع المنتخب العراقي 

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من اتحاد الكرة العراقي، يوم الثلاثاء، عن غياب المحترف زيدان اقبال مع المنتخب الوطني في البطولة الرباعية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "غياب زيدان إقبال عن البطولة الرباعية جاء بسبب رفض نادي مانشستر يونايتد لأن البطولة ليس في ايام الفيفا دي".

واوضح المصدر ان "زيدان اقبال سيكون متواجداً في مباراة المنتخب الوطني الودية امام نظيره المكسيكي ".

يذكر أن البطولة الرباعية الودية ستقام في الاردن شهر ايلول المقبل، ويلعب منتخب الأردن مع سوريا في  23 أيلول/سبتمبر، فيما يلتقي العراق مع عُمان في اليوم نفسه، على أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في 26 من الشهر نفسه.

related

صحيفة إسبانية: العراقي زيدان اقبال ابهر مدربه الجديد إريك تن هاغ

Date: 2022-07-18 13:29:32
صحيفة إسبانية: العراقي زيدان اقبال ابهر مدربه الجديد إريك تن هاغ

الأولمبي العراقي بدلا عن الوطني في البطولة الرباعية لكرة القدم

Date: 2022-08-22 09:45:25
الأولمبي العراقي بدلا عن الوطني في البطولة الرباعية لكرة القدم

الأولمبي يستعد للرباعية على ملعب الشعب وراضي يحدد كادره المساعد ولاعبيه

Date: 2022-08-24 08:53:49
الأولمبي يستعد للرباعية على ملعب الشعب وراضي يحدد كادره المساعد ولاعبيه

اتحاد الكرة العراقي يضع "خارطة طريق" المنتخب الوطني للبطولة الرباعية

Date: 2022-08-28 09:23:04
اتحاد الكرة العراقي يضع "خارطة طريق" المنتخب الوطني للبطولة الرباعية

لاعب مانشستر يونايتد "زيدان إقبال" يتسلم الجواز العراقي

Date: 2021-05-20 17:40:27
لاعب مانشستر يونايتد "زيدان إقبال" يتسلم الجواز العراقي

مانشستر يونايتد يزج بلاعب عراقي في دوري أبطال أوروبا

Date: 2021-12-08 19:10:39
مانشستر يونايتد يزج بلاعب عراقي في دوري أبطال أوروبا

تنافس بين العراق وباكستان على "زيدان إقبال" ووالدته تؤكد: سأزور بغداد برفقته

Date: 2021-12-10 17:33:57
تنافس بين العراق وباكستان على "زيدان إقبال" ووالدته تؤكد: سأزور بغداد برفقته

العراقي زيدان إقبال يجري اول وحدة تدريبية مع مانشستر يونايتد بمعسكر تايلند

Date: 2022-07-09 20:03:48
العراقي زيدان إقبال يجري اول وحدة تدريبية مع مانشستر يونايتد بمعسكر تايلند