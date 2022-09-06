زيدان إقبال يغيب عن البطولة الرباعية مع المنتخب العراقي 

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من اتحاد الكرة العراقي، يوم الثلاثاء، عن غياب المحترف زيدان اقبال مع المنتخب الوطني في البطولة الرباعية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "غياب زيدان إقبال عن البطولة الرباعية جاء بسبب رفض نادي مانشستر يونايتد لأن البطولة ليس في ايام الفيفا دي".

واوضح المصدر ان "زيدان اقبال سيكون متواجداً في مباراة المنتخب الوطني الودية امام نظيره المكسيكي ".

يذكر أن البطولة الرباعية الودية ستقام في الاردن شهر ايلول المقبل، ويلعب منتخب الأردن مع سوريا في 23 أيلول/سبتمبر، فيما يلتقي العراق مع عُمان في اليوم نفسه، على أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في 26 من الشهر نفسه.