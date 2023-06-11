زيدان إقبال يحط الرحال في المعسكر العراقي في إسبانيا

وصل محترفُ مانشستر يونايتد الانكليزي "زيدان إقبال "، مساء اليوم الأحد، إلى مطارِ مَدينةِ إشبيليّة الإسبانيّة للالتحاقِ بصُفوفِ المنتخب العراقي في معسكره التدريبيّ الذي يقام في مَدينةِ خيريز للفترة من 12-20 من الشهر الجاري.

كما انضم مدربُ اللياقة البدنية "مانويل سلادو" إلى الجهاز الفنيّ للمنتخبِ الوطنيّ، وباشر مهام عمله بدايةً من اليوم الأحد في معسكر أسود الرافدين المقام في مدينةِ خيريز الإسبانية.

ومن المؤمل أن يخوضَ اليوم المنتخبُ الوطنيّ وحدةً تدريبيةً استشفائيّة في قاعةِ الجيم الخاصّة بمقرّ إقامةِ الوفد العراقي.