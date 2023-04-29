زيدان خارج حسابات المنتخب العراقي بقرار من مانشستر يونايتد

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، رفض نادي مانشستر يونايتد التحاق زيدان إقبال لتمثيل المنتخب العراقي في بطولة كأس العالم للشباب.

ومن المقرر انطلاق مونديال الشباب، يوم 20 من شهر أيار المقبل في الأرجنتين، وأوقعت القرعة منتخب العراق تحت 20 سنة في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات أوروغواي- انجلترا - تونس.

وقال عضو اتحاد الكرة، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي تين هاغ، رفض التحاق اللاعب العراقي الذي يلعب ضمن صفوف الشياطين الحمر، مع لاعبي منتخب العراق في بطولة كأس العالم".

وأضاف الزاملي، أن "كتاباً رسمياً من نادي غوتبيورغ السويدي الذي يلعب في صفوفه اللاعب (الآي فاضل) وصل للاتحاد العراقي، يوافق فيه على طلب الاتحاد العراقي لكرةِ القدم برغبة من الجهاز التدريبي لانضمامهِ إلى صفوف منتخب الشباب في كأس العالم للشباب".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل كتاب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوافق فيه على نقل سِجلات اللاعب "يوسف الأمين" من ألمانيا إلى العراق، ليكون اللاعب جاهزاً لتمثيل منتخب الشباب في نهائيات كأس العالم المقبلة، بالاضافة الى المنتخبات العراقية الأخرى.