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زيارة خليجية مرتقبة للإطلاع على ملاعب البصرة  

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-13T16:17:14+0000
زيارة خليجية مرتقبة للإطلاع على ملاعب البصرة  

شفق نيوز/ أفاد مصدر باتحاد الكرة العراقي، اليوم الثلاثاء، بأن وفداً خليجياً سيزور مدينة البصرة جنوبي البلاد  الأسبوع المقبل. 

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن  الوفد الخليجي سيزور المدينة الرياضية في البصرة، يوم الاثنين المقبل الموافق التاسع عشر من الشهر الحالي لتقييم مراحل انجاز المنشآت الرياضية التي ستستضيف خليجي 25 مطلع العام المقبل، وفق ما هو مقرر،  وكذلك ملعب الميناء الذي يعتبر المنشأ الأهم في تفتيش المدينة .

ومطلع الشهر الجاري، أكد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، أن الحديث عن نقل بطولة خليجي 25 من البصرة العراقية إلى الكويت، مازال مبكراً  ولا داعي للتخوف والقلق.

جاء ذلك بعد القرار الآسيوي الأخير القاضي بسحب استضافة العراق للمجموعة السادسة لنهائيات كأس آسيا للشباب، التي كان من المقرر إقامتها في البصرة، والذي عزا سبب قراره الى "الوضع الامني". 

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس (الاول من ايلول الجاري)، عن نقل تصفيات اسيا للشباب من البصرة تحت 20 عاماً الى دولة اخرى بسبب الاحداث الامنية الاخيرة في البلاد ، فيما أشار مصدر مسؤول  إلى أن "الآسيوي" راقب الوضع "عن"كثب" ووجد أن البصرة "غير آمنة".

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج أعلن في وقت سابق عن اختيار مدينة البصرة جنوب العراق، لاقامة خليجي 25 مع تأكيده على استكمال جوانب متعلقة بالبنية التحتية أهمها ملعب الميناء الدولي.

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