زياد حسن يفوز برئاسة الاتحاد العراقي للمبارزة وعيدان لاتحاد الكاراتيه

شفق نيوز / أجرى الاتحاد العراقي المركزي للمبارزة ، اليوم الجمعة ، مؤتمراً انتخابياً لتشكيل المكتب التنفيذي الجديد، فيما جدد اتحاد الكاراتيه ثقته برئيسه.

وأسفرت الانتخابات عن فوز زياد حسن جاسم رئيساً للاتحاد، وعضوية ظافر ناموس خلف ورحيم حلو علي وعبد الهادي حميد علي واثير جاسم عيدان وهادي عفراوي سميد وعبد الله كريم جبار وزينب خلاب دخيل وعلي صبيح مصطفى ونهاد ابراهيم طبيب وسركو صالح مهدي.

كما جددت الجمعية العامة للاتحاد العراقي للكاراتيه ثقتها بـعادل عيدان رئيساً للاتحاد.

وشهدت قاعة قرطبة بفندق المنصور ميليا في العاصمة بغداد انتخابات الاتحاد العراقي للكاراتيه التي جرت اليوم بحضور ممثل الاتحاد الدولي للعبة إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي بالكاراتيه.

وأسفرت الانتخابات أيضاً عن فوز رياض كاظم عوض بمنصب النائب الاول، وكارزان عاصي بمنصب النائب الثاني كما فاز بعضوية الاتحاد كل من علاء عبود وعلي شاهين وجعفر موسى واحمد عبد الزهرة وعباس كاظم وأحمد محمد وعلي حسين وسهام حمود.