الزوراء يخفض أسعار التذاكر لجماهيره قبل موقعة النصر

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، حيدر شنشول، يوم الثلاثاء، عن تخفيض أسعار تذاكر مباراة الزعيم أمام النصر السعودي، المقرر إقامتها يوم غد الأربعاء.

وبحسب قرار إدارة النادي، ستكون أسعار التذاكر 15 ألف دينار للمنطقة العادية و20 ألف دينار لمنطقة الـVIp.

وأكد شنشول، لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الخطوة تأتي حرصاً على تمكين الجماهير من الحضور ومساندة الفريق"، مشيداً بـ"الدور الكبير الذي تلعبه جماهير الزوراء في دعم اللاعبين خلال الاستحقاقات المهمة".

ويواجه النصر السعودي مضيفه الزوراء العراقي، غداً الأربعاء في مباراة مرتقبة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

كما ستُقام المباراة الرسمية غداً على ملعب الزوراء في بغداد، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.