أزمة مالية خانقة تضرب نادي القاسم ولاعبيه المحترفين عالقين في الحلة

شفق نيوز- بابل

دعت الهيئة المؤقتة لنادي القاسم، يوم السبت، الحكومة العراقية إلى التدخل العاجل لدعم النادي، الذي يمر بأزمة مالية صعبة أثرت بشكل مباشر على التزاماته تجاه لاعبيه.

وقال الأمين المالي للنادي نوفل الجنابي، لوكالة شفق نيوز، إن "ثمانية لاعبين محترفين ستة من أفريقيا واثنان من اليمن، يطالبون بتوفير تذاكر سفر للعودة إلى بلدانهم، بعد امتناعهم عن المشاركة مع الفريق نتيجة عدم تسلم مستحقاتهم المالية، في ظل خلو خزينة النادي من الأموال".

وأوضح الجنابي أن "اللاعبين عالقين حالياً في العراق، وأن إدارة النادي غير قادرة على تأمين تكاليف سفرهم"، مشيراً إلى أن "الإدارة تناشد رئيس الوزراء للتدخل لتوفير نفقات عودتهم كحل عاجل للأزمة".

وأضاف أن "هؤلاء اللاعبين الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الإدارة السابقة، لديهم مستحقات مالية واجبة السداد، رغم عدم تقديمهم الإضافة المرجوة للفريق".

وأشار الجنابي إلى أن "اللاعبين أبدوا نيتهم تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمطالبة بحقوقهم"، محذراً من أن "هذه الخطوة قد تضع النادي في موقف حرج، وقد تعرضه مجدداً لعقوبات، من بينها حظر التعاقدات، وهو ما تسعى الإدارة الحالية لتجنبه".

وتأكد هبوط الفريق الكروي لنادي القاسم إلى مصاف دوري الدرجة الممتازة، بعد تذيله قائمة ترتيب الفرق في دوري نجوم العراق بعد الجولة 30 برصيد نقطة واحدة.