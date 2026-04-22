أزمة مالية تُبعد العراق عن بطولة آسيا للمصارعة تحت 23 عاماً

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم الأربعاء، عدم مشاركته في بطولة آسيا للمصارعين تحت 23 عاماً، المقررة في فيتنام يوم 23 أيار المقبل، بسبب "أزمة مالية".

وقال نائب رئيس الاتحاد مهدي حسن إسماعيل، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد قدّم اعتذاراً رسمياً إلى الاتحاد الآسيوي لعدم توفر الأموال اللازمة للتحضيرات، بما في ذلك إقامة المعسكرات وتنظيم السفر والمشاركة في البطولة.

وأشار إسماعيل إلى أن الاتحاد يواجه ضائقة مالية كبيرة، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد ينعكس سلباً على مستقبل المصارعين العراقيين.

وأوضح أن العراق خسر فرصة المنافسة على ميدالية ذهبية للمصارع سجاد مكسر في وزن 55 كغم، بعد الاعتذار عن المشاركة في بطولة آسيا للمتقدمين التي أُقيمت في قيرغيزستان مطلع نيسان الحالي.

وأضاف أن تكرار الاعتذارات عن البطولات الرسمية سيؤثر سلباً على تصنيف العراق في الاتحاد الدولي للمصارعة، ويهدد بتراجع ترتيب الاتحاد، لافتاً إلى أن العراق يُعد من الدول المتقدمة في اللعبة على مستوى آسيا.