أزمة مالية تهدد نادي أربيل وإدارته تمنح حكومة كوردستان مهلة لإيجاد حل

شفق نيوز- أربيل

أعلن نادي أربيل الرياضي، يوم السبت، أنه يواجه أزمة مالية خانقة، مانحاً حكومة إقليم كوردستان مهلة لمدة 48 ساعة للتدخل وتقديم الدعم اللازم لانقاذ النادي من تداعيات الأزمة.

وقال عضو إدارة نادي اربيل محمود عزيز، لوكالة شفق نيوز، إن النادي يمر بظروف مالية صعبة، محذراً من أن اللاعبين ولاسيما المحترفين، قد يتركون الفريق في حال عدم صرف مستحقاتهم المالية لكونهم يتقاضون مقدمات عقودهم وفق اتفاقات ملزمة.

واضاف عزيز أن استمرار الازمة من دون دعم حكومي سيؤدي الى انسحاب الكادر التدريبي واللاعبين، الأمر الذي قد يجبر ادارة النادي على ايقاف جميع الانشطة الرياضية، ما يهدد مستقبل النادي خلال المرحلة المقبلة.