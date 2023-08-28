أزمة مالية تضرب النجف والنادي يتحرك صوب الحكومة الاتحادية

شفق نيوز/ أعلنت الادارة الجديدة لنادي النجف الرياضي، يوم الإثنين، عن تحركها صوب الحكومة الاتحادية لحل الأزمة المالية التي تضرب النادي.

وقال الامين المالي لنادي النجف علي هاشم لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة الجديدة وبعد انتخابها حديثاً بدأت تحركاتها صوب الحكومة لإيجاد حل واعادة التخصيصات المالية من مطار النجف الدولي كون النادي مقبل على دوري المحترفين لكرة القدم ومطالب من الجمهور النجفي بتحقيق نتائج جيدة وهذا لايتحقق الا من خلال توفير الاموال".

وأضاف، "بدأت تحركاتنا باتجاهات كثيرة منها الحكومة العراقية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة النجف وإدارة مطار النجف الدولي بغية اعادة التخصيصات المالية للنادي والتي كان متفق عليها اصولياً حسب موافقات رسمية".

وتابع علي، "كان لنا لقاءا مع وزير الشباب والرياضة بهذا الشأن ووعد أن يسخر جهوده من أجل دعم النادي وإعادته لوضعه الطبيعي سيما وأن النادي يعد نادياً جماهيريا يحظى باهتمام الجمهور النجفي العاشق لكرة القدم".

واوضح ان "النادي بحاجة ماسة لعودة الميزانية السابقة التي خصصت من قبل مطار النجف الدولي التي توقفت منذ مدة ، وذلك من اجل تسيير العمل وادارة فرق النادي خلال المدة المقبلة".

وبين علي ان "محافظ النجف ماجد الوائلي التقى في مكتبه رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي، علي الغزالي، وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الإداري والمالي للنادي ، موضحا ان "الوائلي ابدى استعداده لدعم النادي خلال المرحلة المقبلة".