أزمة في MMA العراق.. كركوك تتهم الاتحاد المركزي بعرقلة بطولة الأندية

شفق نيوز- كركوك

كشف رئيس اتحاد الفنون القتالية المختلطة MMA في محافظة كركوك، محمد الطالباني، يوم الثلاثاء، عن خلاف مع الاتحاد المركزي للعبة بشأن استضافة بطولة للأندية كان من المقرر إقامتها في المحافظة، متهماً رئيس الاتحاد المركزي بفرض مقابل المشاركة وتهديد الاتحاد الفرعي بعقوبات في حال تنظيم البطولة في كركوك.

وقال الطالباني، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الفرعي في كركوك تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد المركزي لاستضافة بطولة الأندية الخاصة بلعبة MMA في المحافظة، بهدف دعم النشاط الرياضي وتخفيف الأعباء المالية عن اللاعبين والأندية المشاركة".

وأضاف أن "الاتحاد المركزي رفض مقترح إقامة البطولة في كركوك، وأصر على إقامتها في بغداد"، مشيراً إلى أن "رئيس الاتحاد المركزي رائد جميل عباس، طالب باستيفاء مبلغ 50 ألف دينار عن كل لاعب يشارك في البطولة".

وأوضح الطالباني، أن "غالبية الفرق والأندية أبدت رفضها لهذا المبلغ"، معتبراً أنه "يشكل عبئاً مالياً إضافياً على اللاعبين، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجه العديد من الأندية والرياضيين".

وأشار إلى أن "الاتحاد الفرعي لم يطالب باستحصال أي رسوم مالية من اللاعبين في حال إقامة البطولة داخل كركوك"، مؤكداً أن "الهدف من الاستضافة كان تشجيع المشاركة الرياضية وتوسيع قاعدة اللعبة في المحافظة".

وتابع أن "رئيس الاتحاد المركزي رائد جميل عباس، توعد بفرض عقوبات على الاتحاد الفرعي في كركوك إذا ما أُقيمت البطولة هناك، الأمر الذي أثار استغراب ورفض القائمين على اللعبة في المحافظة".

وأكد الطالباني أن "البطولة كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة، حيث تنطلق عند الساعة الثالثة عصراً في القاعة المغلقة لنادي سولاف"، مبيناً أن "الاستعدادات كانت جارية لاستضافة الفرق المشاركة".

واعتبر أن "فرض رسوم مالية على اللاعبين للمشاركة في البطولات الرسمية يمثل إجراءً غير مقبول ويؤثر سلباً على تطور اللعبة"، واصفاً الأمر بأنه "يمس واقع الرياضة ويحد من فرص مشاركة المواهب الشابة".

ولم يتسنَّ لوكالة شفق نيوز، الحصول على تعليق من الاتحاد المركزي للعبة MMA بشأن الاتهامات التي وجهها رئيس الاتحاد الفرعي في كركوك، وبانتظار إبداء وجهة نظره حيال الموضوع.