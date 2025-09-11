أزمة في بطولة الدوري الأوروبي بسبب الأندية الإسرائيلية

شفق نيوز- متابعة

تلوح في الأفق أزمة كبرى في بطولة الدوري الأوروبي "يويوربا ليغ" بسبب مشاركة أندية إسرائيلية، حيث تشهد البطولة القارية مشاركة مكابي تل أبيب كما سيشارك فريق هابوعيل تل أبيب في الموسم المقبل وهو ما يثير الجدل حول مكان إقامة مباريات الفريقين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي إقامة مباريات مكابي في صربيا بينما ينتقل هابوعيل إلى بلغاريا في ظل استمرار إقامة المباريات بعيدًا عن إسرائيل.

واستكشفت الأندية الإسرائيلية خيارات أخرى، مثل قبرص ولكن السلطات القبرصية رفضت الأمر.

وسيكون هناك أزمة أخرى في ظل رفض تركيا استقبال الفرق الإسرائيلية خلال مباريات الفريقين.

وقد تواجه الفرق الإسرائيلية احتجاجات في العديد من المدن التي تزورها وهو الأمر الذي زاد من حدة الأزمات التي تواجهها هذه الأندية؛ احتجاجًا على الحرب ضد قطاع غزة من جانب السلطات الإسرائيلية والتي أودت بحياة الأبرياء في القطاع.

وكانت الجماهير الإيطالية قد أدارت ظهرها في أثناء تشجيع منتخب بلادها في لقاء إسرائيل بتصفيات كأس العالم الذي انتهى بفوز المنتخب الايطالي بنتيجة 5-4.