أزمة غير مسبوقة تهز يد العراق.. رفض مالي وإداري وانقسام حاد

شفق نيوز- بغداد

رفضت الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الأحد، المصادقة على التقريرين الاداري والمالي في سابقة نادرة حدثت لعدم القناعة، في حين صادقت الجمعية العمومية على محاضر الاجتماع لعامي 2024-2025.

وجرى اجتماع الهيئة العامة في قاعة وزارة الشباب والرياضة بحضور رئيس الاتحاد أحمد رياض وأعضاء الاتحاد والهيئة العامة، ممثل من وزارة الشباب والرياضة، ولجنتي الانتخابات والطعون.

وقال مصدر بالهيئة العامة، لوكالة شفق نيوز، إن الرفض جاء بعد مناقشة صرفيات الاتحاد الكثيرة وغير المبررة التي اثقلت كاهل الاتحاد وكذلك النتائج المتراجعة في مشاركات المنتخبات في المواعيد الرسمية".

وأضاف المصدر، أن نسبة كبيرة جدا ترفض الرئيس أحمد رياض وأغلب أعضاء الهيئة الادارية وانها ستقدم شكوى للجنة الأولمبية لحل الاتحاد وتعيين هيئة مؤقتة ولحين إجراء الانتخابات الرسمية المقررة رسمياً بعد عشرة اشهر.

وتابع: "يوجد خلل كبير في قانونية الهيئة العامة فمن بين 36 ناديا يمثلون الهيئة، هناك 15 ناديا غير مستوفي للشروط بحسب وزارة الشباب والرياضة، اذ لا يحق لها المشاركة، وهذا خرق كبير يدان عليه الاتحاد الذي سمح لها بالمشاركة رغم عدم استيفائها للشروط الخاصة بالاندية النظامية.

وأشار المصدر، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تراشق شكاوى بين الاتحاد والهيئة العامة لاعتراض بعضهما على بعض والايام المقبلة ستسفر عن مقرارات جديدة تصدر من الأولمبية العراقية والاتحاد الدولي للعبة للوصول الى نتيجة أخيرة.