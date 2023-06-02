"أزمة جديدة عند الأنيق".. الأولمبية تحل ادارة نادي الطلبة وتسمي أخرى مؤقتة

شفق نيوز/ قررت اللجنة الأولمبية العراقية، اليوم الجمعة، حل الهيئة الإدارية لنادي الطلبة وتشكيل هيئة أخرى مؤقتة برئاسة صلاح الفتلاوي يستمر عملها لمدة 3 أشهر.

وقالت اللجنة الاولمبية عبر كتاب رسمي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انها "حلت ادارة الطلبة وسمت ادارة مؤقتة برئاسة صلاح الفتلاوي، وصباح قاسم نائباً، وباسم جمال أميناً للسر، وحسام أحمد أميناً مالياً، والاعضاء حبيب جعفر ووميض خضر وثريا نجم".

وجاء حل الادارة بعد استقالة أربعة من أصل 7 أعضاء من الادارة السابقة وبهذا تكون الادارة السابقة فاقدة الشرعية.

وبحسب كتاب الاولمبية يكون مدة عمل الهيئة المؤقتة ثلاثة أشهر ليتم بعدها انتخاب ادارة جديدة.

ويحتل فريق نادي الطلبة المركز الرابع بترتيب فرق دوري الكرة الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 31 برصيد 53 نقطة.