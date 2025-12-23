أزمة تهز نادي القاسم.. 8 لاعبين فقط يتوجهون إلى بغداد لمواجهة الكهرباء

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر في نادي القاسم، يوم الثلاثاء، بأن ثمانية لاعبين فقط غادروا إلى بغداد لخوض مباراة الفريق أمام الكهرباء، التي انطلقت أحداثها قبل قليل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عزوف بقية اللاعبين عن مرافقة الفريق جاء بسبب عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية منذ أشهر عدة، نتيجة عدم صرف المنح المخصصة للنادي من قبل المحافظ.

وأشار إلى أن المحافظ لم يوافق على صرف مستحقات النادي بسبب سوء النتائج، مبيناً أن الفريق لم يحقق نتائج إيجابية واستقر في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

وأوضح المصدر، أن النادي مطالب حتى هذه اللحظة بدفع نحو 900 مليون دينار عراقي للاعبين، إضافة إلى ديون أخرى لأشخاص تم الاستدانة منهم، مضيفاً أن الفريق يمر بأزمة مالية خانقة، وسط مطالبات جماهيرية بإعادة دعم النادي بشكل جيد من أجل تحسين النتائج في دوري نجوم العراق.