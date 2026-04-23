أزمة تمويل تهدد مشاركة منتخب العراق في بطولة العالم للملاكمة بالصين

كشف الاتحاد العراقي للملاكمة، يوم الخميس، أن غياب التخصيصات المالية ستحرم المنتخب العراقي من المشاركة في بطولة العالم المقررة في الصين خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وقال رئيس الاتحاد علي تكليف، لوكالة شفق نيوز، إن مشاركة المنتخب في البطولة العالمية مرتبطة بشكل مباشر بتأمين التخصيصات المالية اللازمة وفي حال عدم توفير التمويل المطلوب، فإن المشاركة قد تقتصر على اللاعبين العراقيين المغتربين مثل الملاكم العراقي المغترب جوناثان مازن بوزن 65 كغم، الذي سيشارك على نفقته الخاصة.

وأشار إلى أن "اللعبة تواجه أزمة مالية حادة، وهو ما يؤثر على مستوى اللاعبين، مع العلم أن بعض الملاكمين لديهم القدرة على الحصول على ميداليات أولمبية في حال تم دعمهم مالياً بشكل مناسب".

وأضاف أن تراجع الأداء يرجع أساساً إلى محدودية المشاركات الدولية، منوهاً إلى أن "الملاكم العراقي الواعد سجاد أحمد حصل على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا للناشئين التي أقيمت في الأردن عام 2025، ولكنه ابتعد عن المشاركة في البطولات الحالية نتيجة نقص التمويل رغم كونه مرشحاً قوياً لنيل ميدالية أولمبية".

من جانبه، أكد النائب الأول للاتحاد علي عبد الزهرة، لوكالة شفق نيوز، أن "الاتحاد سيعقد اجتماعاً قريباً لمناقشة الوضع الحالي للملاكمة العراقية والسعي لإيجاد حلول عاجلة تضمن مشاركة بعض الملاكمين في بطولة العالم المقبلة بالصين".

وبين أن مشاركة المنتخب مرهونة بتوفير الاستحقاقات المالية اللازمة لضمان استعداد اللاعبين وإعادة وضعهم على الساحة العالمية.

وحذر عبد الزهرة من أن استمرار الوضع المالي الحالي قد يؤدي إلى تراجع دور الملاكمة العراقية، رغم المكانة المرموقة التي تتمتع بها اللعبة في القارة الآسيوية.

وأكد أن الاتحاد ينظم بطولة محلية في بغداد حالياً بمشاركة لاعبي العاصمة وبعض الملاكمين من المحافظات بهدف الحفاظ على استمرارية اللعبة وتطوير المواهب الوطنية حيث اظهرت المنافسات الحالية عدداً من اللاعبين الواعدين الذين يمكن أن يمثلوا المنتخب مستقبلاً.