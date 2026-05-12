أزمة تضرب المنتخب العراقي قبل المونديال: أميركا ترفض تأشيرات 5 لاعبين

شفق نيوز- بغداد

كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، مساء اليوم الثلاثاء، عن أزمة تواجه المنتخب العراقي قبل مشاركته المرتقبة في نهائيات كأس العالم 2026، تتمثل بعدم حصول عدد من لاعبي المنتخب على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة حتى الآن.

وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعبين الذين لم يحصلوا على تأشيرات الدخول هم إبراهيم بايش، ومهند علي، وزيد تحسين، وحيدر عبد الكريم، وعلي الحمادي، من دون معرفة الأسباب حتى هذه اللحظة".

وأضاف أن الاتحاد سيخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن القضية، سعياً لإيجاد حل سريع، ولا سيما أن اللاعبين المعنيين يمثلون عناصر مؤثرة في صفوف المنتخب العراقي.

يُذكر أن قرعة نهائيات كأس العالم 2026 أوقعت المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات فرنسا، والنرويج، والسنغال، على أن تنطلق البطولة في 11 حزيران/ يونيو وتستمر حتى 19 تموز/ يوليو.