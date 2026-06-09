أزمة تذاكر تهدد حضور الجماهير الإيرانية في كأس العالم

شفق نيوز- بغداد

تتواصل أزمة حصول الجماهير الإيرانية على تذاكر مباريات منتخب بلادها في بطولة كأس العالم، حيث لم تمنح حتى الان أي تذاكر دخول للمشجعين الإيرانيين بسبب حملهم الأعلام الرسمية.

ويجري الاتحاد الإيراني لكرة القدم اتصالات مكثفة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمعالجة المشكلة، أملاً في التوصل الى حل يضمن حضور الجماهير ومؤازرتها للمنتخب خلال منافسات البطولة.

ويقع المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة ضمن كأس العالم 2026 والتي تضم إلى جانبه منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا ومصر.

وتقام مباريات دور المجموعات للمنتخب الايراني في الولايات المتحدة الامريكية ، بينما يتخذ الفريق من مدينة "تيخوانا" في المكسيك مقراً لاقامته وتدريباته .

وكان الاتحاد الإيراني لكرة القدم في وقت سابق، أعلن أن حصته من تذاكر كأس العالم، قد سُحبت قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة الأكبر في العالم، مما ترك الجماهير التي وضعت خططاً للسفر بالفعل غير قادرة على حضور مباريات منتخبها.

وأضاف الاتحاد في بيان، يوم الثلاثاء، أن عدداً من مشجعي كرة القدم الإيرانيين، وبناء على الإجراءات المعلنة رسمياً، قد وضعوا بالفعل الخطط اللازمة لحضور المباريات.