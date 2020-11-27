أزمة الأولمبية العراقية.. سرمد عبد الاله يقرر الطعن بـ"الامر الولائي"

شفق نيوز/ أعلن سرمد عبد الاله، يوم الجمعة، أنه سيبدأ الأحد المقبل، إجراءات الطعن على الأمر الولائي الذي قضى بإبعاده عن رئاسة اللجنة الاولمبية العراقية.

وقال عبد الإله لوكالة شفق نيوز؛ ان القرار جاء استناداً على قرار وجود خروقات بالانتخابات وهذا أمر لا صحة له، ونأمل أن يعود الحق لأصحابه بعد تقديم الطعن إلى القضاء العراقي العادل.

وكان رعد حمودي أعلن عن تسلم عمله مجددا في اللجنة الاولمبية لحين إجراء انتخابات جديدة.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى، أمراً ولائياً بإيقاف نتائج الانتخابات التي أجرتها الأولمبية العراقي وفاز برئاستها سرمد عبد الإله.