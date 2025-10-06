أزمة المحترفين السبعة.. ديالى يعترض رسمياً على الموصل والاتحاد في دائرة الجدل

شفق نيوز- بغداد

قدّم نادي ديالى اعتراضاً رسمياً على نادي الموصل، على خلفية إشراك الأخير سبعة لاعبين محترفين خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

ورأى نادي ديالى أن هذا الإجراء يُعد مخالفة للوائح، مطالباً باعتبار فريق الموصل خاسراً بنتيجة (3-0) وفقاً للقوانين المعمول بها.

من جانبه، ردّ محمد فتحي، مشرف فريق نادي الموصل، في تصريح لوكالة شفق نيوز، قائلاً إن "الخلل ليس من جانبنا، بل في لوائح الاتحاد التي لم تُحدد بشكل واضح عدد اللاعبين المحترفين المسموح بمشاركتهم في المباراة".

وأضاف فتحي، أن "اللوائح الحالية لا تتضمن نصاً صريحاً يحدد عدد المحترفين الذين يمكنهم التواجد داخل الملعب في المباراة الواحدة، وبالتالي لا يمكن اعتبارنا مخالفين".

يُذكر أن المباراة التي جمعت الفريقين انتهت بالتعادل (2-2)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق.