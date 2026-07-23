أزمة "الفيفا دي".. عماد محمد يكشف سبب اعتذار الأولمبي عن "غرب آسيا"

شفق نيوز - بغداد

كشف مدرب المنتخب العراقي الأولمبي (تحت 23 عاماً)، عماد محمد، عن الأسباب التي دفعت المنتخب للاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة غرب آسيا المقرر انطلاقها في أيلول/سبتمبر المقبل، مؤكداً أن القرار جاء لأسباب فنية وإدارية تتعلق ببرنامج الإعداد.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن الاعتذار جاء لكون البطولة لا تُقام ضمن أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا دي)، ما يمنح الأندية الحق في رفض تفريغ لاعبيها للمنتخب، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على جاهزية واستقرار الفريق.

وأضاف أن المنتخب سيدخل بدلاً من ذلك معسكراً خارجياً في صربيا خلال شهر أيلول/سبتمبر القادم، يتخلله خوض مباريات ودية أمام منتخبي صربيا ومقدونيا، بالإضافة إلى مواجهة منتخب أوروبي آخر سيعلن عنه لاحقاً.

وأوضح مدرب الأولمبي أن الاتحاد العراقي، بالتنسيق مع الجهاز الفني، وضع برنامجاً إعدادياً يتضمن خوض بطولات ودية خلال فترات التوقف الدولي الرسمية لضمان تواجد جميع اللاعبين، مشيراً إلى وجود اتفاق مبدئي لاستضافة بطولة دولية ودية في العراق تحت مظلة "الفيفا دي".

وشدد محمد على أن الأولوية تكمن في التزام اللاعبين بالتجمعات التدريبية الرسمية، مبنياً أن تمسك الأندية بلاعبيها خارج الأجندة الدولية يمثل أبرز التحديات التي تواجه كادر العمل.

يُذكر أن المنتخب الأولمبي كان قد اختتم مؤخراً معسكراً تدريبياً في مدينة أنطاليا التركية، خاض خلاله مباراتين وديتين أمام نظيره الروسي، خسر الأولى بنتيجة (1-5)، والثانية بهدف دون رد.