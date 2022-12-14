أزمة الصقور.. وزير الدفاع العراقي يتدخل ويرجئ انتخابات النادي

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، يوم الأربعاء، دعمه الكامل للهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القوة الجوية التي يرأسها الفريق الركن عماد الزهيري، فيما أكد تأجيل انتخابات النادي المقررة السبت المقبل.

جاء ذلك، خلال زيارة أجراها الزهيري، إلى وزير الدفاع، بحسب بيان صادر عن الناطق الإعلامي باسم نادي القوة الجوية، علاء محمد، ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال محمد، بحسب البيان، أن "الوزير أكد دعمه الكامل للهيئة المؤقتة للنادي، مع الإبقاء على نفس الأشخاص وممارسة صلاحياتها بتصريف الأمور التي تخص البيت الجوي".

وتشكلت الهيئة الإدارية المؤقتة، لنادي القوة الجوية، من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وذلك يوم 19 أيلول/سبتمبر 2022 وبإشراف مباشر من قبل وزارة الدفاع العراقية.

وأضاف أن "الانتخابات المزمع إقامتها يوم السبت المقبل، سيتم تأجيلها بحسب الاتفاق مع وزير الدفاع ورئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لحين البت بالقرار النهائي من قبل محكمة التمييز الاتحادية"، لافتاً إلى أن "الوزارة مستمرة برعايتها ودعمها للنادي وجمهوره العريق".