زلزال كروي جديد.. الأهلي السعودي يفاوض ميسي

شفق نيوز/ كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن نادي أهلي جدة السعودي دخل في مفاوضات رسمية مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، بهدف التعاقد معه كلاعب حر مع نهاية عقده في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأفادت الصحيفة أن الأندية السعودية لا تزال مهتمة بضم ميسي، رغم فشل محاولات ضمه صيف 2023 بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن المملكة التي تستعد لاستضافة كأس العالم 2034، عازمة على تقديم كل ما يلزم لإتمام الصفقة.

وبحسب التقرير، فإن مسؤولي الأهلي، المتوج مؤخراً بلقب دوري أبطال آسيا، يبذلون جهوداً كبيرة منذ أسابيع لإقناع اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات، في وقت يسعى نادي إنتر ميامي الأميركي إلى تجديد عقده والإبقاء عليه بعد موسمين ناجحين في الدوري الأميركي.

ولم تكشف ليكيب عن التفاصيل المالية للمفاوضات، لكنها أكدت أن العرض السعودي يعكس طموح الأندية المحلية في استقطاب أبرز نجوم العالم.