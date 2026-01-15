زلزال في مدريد عقب الإقصاء.. شكوك حول أربيلوا وكارفخال: بلغنا القاع

شفق نيوز- متابعة

فجّر فريق ألباسيتي، أحد أندية الدرجة الثانية، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بريال مدريد من دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، عقب فوزه بنتيجة 3-2، مساء أمس الأربعاء، ليتلقى الفريق الملكي ضربة جديدة هذا الموسم بخسارته ثاني ألقابه، بعد سقوطه أيضاً أمام برشلونة بالنتيجة ذاتها في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في السعودية.

وشكّل هذا الإقصاء صدمة قوية للمدرب الجديد ألفارو أربيلوا، الذي تولّى مهامه رسمياً الثلاثاء الماضي خلفاً للمدرب المقال تشابي ألونسو، إذ أعاد الخروج المبكر من كأس الملك الشكوك حول مستقبله، رغم أن عقده يمتد حتى صيف 2027، وسط مؤشرات على أن استمراره قد يقتصر على نهاية الموسم الجاري فقط.

ووفقاً لما أوردته إذاعة "كادينا سير"، فإن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل بدراسة عدة خيارات تدريبية تحسباً للتعاقد مع مدرب جديد اعتباراً من الصيف المقبل، في خطوة تعكس تراجع الثقة بالمشروع الفني الحالي.

وتداولت تقارير إعلامية أسماء عدة مطروحة على طاولة إدارة النادي الملكي، من بينها الألماني يورغن كلوب، والإيطالي إنزو ماريسكا، إضافة إلى الفرنسي زين الدين زيدان، في وقت تترقب فيه الإدارة ما ستسفر عنه بطولة "كأس العالم" 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث قد تصبح بعض الأسماء التدريبية الكبيرة متاحة بعد نهاية البطولة.

وعقب الخسارة، أدلى داني كارفخال، نجم ريال مدريد، بتصريحات حادة حمّل فيها اللاعبين مسؤولية الإقصاء، قائلاً: "لقد وصلنا إلى الحضيض بشكل مروّع، وعندما نخسر يجب علينا تحمّل المسؤولية، والأكثر مسؤولية عمّا حدث هو نحن اللاعبون، ولا يوجد الكثير مما يمكن قوله أكثر من ذلك".

وأضاف كارفخال: "خرجنا على يد فريق من درجة أدنى، ونهنئهم على ذلك. ابتداءً من الغد علينا ممارسة نقد ذاتي حقيقي، فما زالت أمامنا بطولتان كبيرتان، وسنقاتل من أجل كل شيء".