زلزال في الكلاسيكو.. برشلونة يسحق ريال مدريد بخماسية ويحصد لقب السوبر

شفق نيوز/ نجح نادي برشلونة مساء الاحد، في تحقيق فوز ساحق على غريمه التقليدي ريال مدريد بخمسة أهداف لهدفين في نهائي كأس السوبر الإسباني، في مباراة جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في المملكة العربية السعودية.

انتهى الشوط الاول بتقدم برشلونة بنتيجة 4-1 ، بعد أن افتتح المدريديون بعد تسجيل كليان مبابي هدفه بمهارة في الدقيقة 5، وتمكن برشلونة من تعديل النتيجة في الدقيقة 21 عن طريق لامين يمال الذي مر بمهارة عالية وتلاعب بمدافعي برشلونة ليضعها على يسار الحارس.

واضاف برشلونة هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح ليفاندوفسكي في الدقيقة 36 ، وبعد ثلاثة دقائق وعند الدقيقة 39 سجل برشلونة هدفه الثالث عن طريق اللاعب رافينيا برأسية رائعة، وفي الدقيقة 45+9: بالدي مارتينيز يسجل الهدف الرابع لبرشلونة من هجمة مرتدة رائعة لتصبح النتيجة تقدم برشلونة 4-1.

ومع بداية الشوط الثاني سجل رافينيا هدفه الشخصي الثاني والخامس لنادي برشلونة في الدقيقة 48، وعند الدقيقة 56 احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة على تشيزني بعد عرقلته مبابي في حالة انفراد ويطرد حارس برشلونة بعد مراجعة تقنية الفيديو ويكمل الريال المباراة بعشرة لاعبين وليسجل من الركلة الحرة الريال هدفه الثاني عن طريق اللاعب رودريغو عند الدقيقة 60

وتعد هذه النتيجة هي الاكبر بين الفريقين في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.