"أزرق ايران" يضم المهاجم العراقي آسو رستم لتعزيز خط هجومه

شفق نيوز/ أعلن نادي استقلال خوزستان الايراني، اليوم السبت، أن المهاجم العراقي الدولي اسو رستم انضم الى النادي بعقد يمتد لنهاية الموسم مع ذوي القمصان الزرق.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن العلاقات العامة في نادي استقلال خوزستان إن "آسو رستم، مهاجم المنتخب العراقي وفريق الشرطة العراقي، انضم إلى الفريق، لتعزيز خط هجوم الفريق الإيراني".

وأشارت الوكالة إلى أن "رستم لديه تاريخ في اللعب في فرق السالمية الكويتي وكربلاء وفريق أربيل العراقيين في مسيرته وكان محط أنظار فريق الاستقلال الخوزستاني".