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المنتخب العراقي يفاتح الفرق الافريقية للقاءات ودية

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-05T09:19:05+0000
المنتخب العراقي يفاتح الفرق الافريقية للقاءات ودية

شفق نيوز/ كشف عضو اتحاد كرة القدم العراقي والناطق باسمه، اليوم السبت، عن عدم الاتفاق "حتى الآن" على اقامة مباراة المنتخب الوطني امام نظيره الزامبي، فيما أشار الى مفاتحة عدد من الفرق الافريقية للعب "ديا".

وقال احمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن لقاء المنتخب الوطني مع نظيره الزامبي  لن يتم بشكل رسمي اذ لم تتم الموافقات الرسمية بين الطرفين، مبيناً أن اللقاء كان مقرراً في الثامن عشر من الشهر الجاري استعداداً لمبارتي الامارات وسوريا .

وبين الموسوي، أن الاتحاد فاتح عدداً من اتحادات الدول سيما الافريقية لتنظيم لقاء ودي يقام على ملعب المدينة ببغداد.

من جانب آخر أكد الموسوي، أن مدرب المنتخب الوطني عبد الغني شهد سيعلن يوم الاربعاء المقبل وفي مؤتمر صحفي يعقد بمقر اتحاد الكرة أمام وسائل الإعلام عن قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهتي الامارات وسوريا هذا الشهر .

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