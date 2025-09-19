زاركو: بطولة الخليج محطة تحضيرية مهمة لتصفيات آسيا

شفق نيوز- الدوحة

وصف المدير الفني للمنتخب العراقي دون 17 عاماً، الإسباني خوسيه ماريا زاركو، يوم الجمعة، المشاركة في بطولة كأس الخليج بأنها محطة تحضيرية مهمة للتصفيات الآسيوية المقبلة في الأردن.

وقال زاركو، في المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المجموعة الثانية للبطولة، الذي عُقد اليوم في قطر، إن "البطولة تأتي في وقت مناسب لاختبار الجانب التنافسي مع منتخبات تم إعدادها بشكل جيد تحضيراً لخوض التصفيات، حيث جاءت بعد مرحلة الإعداد التي انقسمت على مراحل عدة".

وأشار المدرب العراقي، إلى أهمية هذه البطولة التي تأتي في وقت يسبق الدخول في التصفيات الآسيوية التي ستحتضنها العاصمة الأردنية عمان في شهر كانون الأول المقبل.

وأضاف، أن العمل في الوقت الراهن يركز "على تحضير اللاعبين لمواجهة الغد أمام منتخب الكويت، ورفع الجاهزية لبلوغ المرحلة المناسبة لتقديم مستوى فني يرتقي إلى سمعة وتاريخ الكرة العراقية".

واختتم زاركو المؤتمر بقوله، أن العمل "في منتخب دون 17 عاماً لا يقتصر على الجوانب الفنية فقط، بل أن العملية التدريبية انطوت على الجوانب الأخرى المرتبطة بالغذاء و البناء البدني لتأسيس لاعبين قادرين على تعزيز صفوف المنتخبات مستقبلا".

وعُقد المؤتمر في فندق (دو سيت دي 2) في العاصمة القطرية الدوحة، حيث استعرضت اللجنة المنظمة مختلف الجوانب المرتبطة باقامة المباريات والوحدات التدريبية، فضلاً عن بقية الأمور المرتبطة بالبُطولة.

وسيواجه العراق بالقمصان البيضاء الكاملة والأسود الكامل لحراسه يوم غد المنتخب الكويتي، فيما سيواجه يوم الثلاثاء المقبل المنتخب البحريني بالقمصان الخضراء بالنسبة للاعبين، والأزرق الكامل لحراس المرمى.

ويختتم منتخب الناشئين مواجهات المجموعة يوم الجمعة المقبل، أمام المنتخب السعودي بالقمصان البيضاء للاعبين، والأسود الكامل لحارس مرمى.