‏آزاد وعباس والشبول الأفضل في الجولة 36 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ اختار الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى من حيث الأداء خلال منافسات الجولة الـ36 من دوري نجوم العراق.

وبحسب بيان من الاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، فقد تم اختيار لاعب فريق نادي دهوك، هيران آزاد، كأفضل لاعب بعد إحرازه هدفين وتقديمه مستوى مميزاً في مباراة فريقه أمام نادي الميناء التي انتهت بالتعادل الإيحابي 4-4.

وبعد تألقه في مباراة فريقه أمام كربلاء التي انتهت لصالح أمانة بغداد بنتيجة 2-1، تم اختيار حارس مرمى الأمانة حسن عباس الحارس الافضل في الجولة 36.

وبعد قيادة فريقه للانتصار على النفط بنتيجة 1-0، تم اختيار مدرب نفط البصرة، الأردني هيثم الشبول، كأفضل مدرب في الجولة 36.